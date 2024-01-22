Легенда «Баварии» Маттеус раскритиковал трансферную политику клуба

Экс-полузащитник сборной Германии и легенда «Баварии» Лотар Маттеус высказался о текущей трансферной стратегии мюнхенского клуба.

«Конечно, в клубе хотят добавить в состав глубины, чтобы такие матчи, как с «Вердером» («Бавария» уступила дома со счётом 0:1. — Прим. «Чемпионата»), больше не повторялись. Но я сомневаюсь, что такие трансферы, как подписание Дайера — это усиления. Эрик даже не был основным игроком «Тоттенхэма» в последние шесть месяцев.

Ули Хёнесс как-то заявил: «Мы больше не будем подписывать футболистов, которые сидят на скамейке запасных в других клубах». Но последние трансферы «Баварии» свидетельствуют об обратном.

Всё происходящее совсем не похоже на «Баварию». Команда должна либо качественно усиливаться, либо делать ставку на молодых игроков», – приводит слова Маттеуса 90min.

Напомним, в текущее зимнее трансферное окно «Бавария» арендовала центрального защитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера. Мюнхенцы также ведут переговоры о подписании флангового игрока обороны «Ньюкасла» Кирана Триппьера.