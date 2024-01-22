Джеймс Милнер вышел на чистое второе место по числу матчей в АПЛ, обойдя Гиггза

38-летний полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер вышел на чистое второе место в списке футболистов, сыгравших наибольшее количество матчей в английской Премьер-лиге (АПЛ).

Милнер вышел в стартовом составе «чаек» на сегодняшний матч 21-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (на момент написания новости счёт в матче — 0:0, идёт 39-я минута). Это позволило Милнеру обойти легенду «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза по количеству матчей в высшем английском дивизионе. Теперь у Милнера 633 игры в АПЛ, а у Гиггза – 632. Лидером по числу матчей в АПЛ является экс-игрок «Манчестер Сити» Гарет Барри, у которого 653 игры.

Милнер в АПЛ играл за такие команды, как «Лидс», «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Вилла», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». В общем счёте Милнер за все матчи в чемпионате отметился 55 мячами и 61 голевой передачей.

При этом полузащитник один раз выигрывал Лигу чемпионов, три раза АПЛ, два раза Кубок Англии, Кубок лиги, а также Суперкубок Англии.