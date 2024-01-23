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Источник: «Рубин» подпишет 22-летнего австрийского нападающего

Источник: «Рубин» подпишет 22-летнего австрийского нападающего
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Казанский «Рубин» подпишет австрийского нападающего словенской «Муры» Дардана Шабанхаджая, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, казанцы подпишут 22-летнего форварда за € 1,2 млн на 3,5 года с опцией продления контракта ещё на сезон. Также сообщается, что Дардан уже в ближайшее время пройдёт медосмотр, так как его команда находится в соседнем городе от «Рубина» в Турции.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. При этом рыночная стоимость форварда, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 700 тыс.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР РПЛ «Рубин» находится на седьмом месте с 28 очками.

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