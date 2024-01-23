Ферран Торрес: забивать голы – это как заниматься сексом

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал свои выступления в последних матчах.

«Работая дисциплинированно, я верю в себя и знаю, что то, что я ищу, придёт ко мне. Забивать голы – это как заниматься сексом», — приводит слова Торреса пресс-служба Ла Лиги.



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Торрес выступает за «Барселону» с января 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за сине-гранатовых 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

После 20 туров «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 44 очка. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на восемь очков.

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