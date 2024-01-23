Стало известно будущее Феликса и Канселу в «Барселоне»

Жорже Мендеш, агент португальских футболистов «Барселоны» Жоау Феликса и Жоау Канселу, рассказал о будущем футболистов в каталонском клубе. Игроки выступают в испанской команде на правах аренды.

«Барселона» хочет сохранить Феликса и Канселу», – приводит слова Мендеша Record.

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Феликс выступает за «Барселону» с прошлого лета, находясь в команде на правах годичной аренды из «Атлетико». В этом сезоне форвард провёл за сине-гранатовых 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами.

Канселу перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года на правах аренды. В нынешнем сезоне Канселу сыграл 22 матча, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: