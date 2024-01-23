Илья Абаев – об Агкацеве: если у него есть стоящие предложения, то стоит их рассмотреть

Бывший вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев высказался о будущем голкипера «Краснодара» Станислава Акгацева в клубе.

«Учитывая тот факт, что Матвей Сафонов является безоговорочным первым номером «Краснодара» и недавно продлил контракт с клубом до 2029 года, второму вратарю чёрно-зелёных Станиславу Акгацеву стоит задуматься о своём будущем.

В такой ситуации нужно смотреть на то, какие у футболиста есть варианты продолжения карьеры. Для вратаря может негативно сказаться тот факт, что он будет долго под кем-то сидеть без игровой практики.

Поэтому если у Станислава есть стоящие предложения, то ему стоит их рассмотреть. Например, варианты из Премьер-лиги, в команды уровнем пониже, чем «Краснодар». Нужно себя пробовать, проявлять, для начала можно в аренду попробовать уйти», — приводит слова Абаева Legalbet.

Агкацев является воспитанником «Краснодара», прошёл путь от академии до основного состава. Контракт 22-летнего голкипера с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 1 млн.

В нынешнем сезоне Агкацев провёл 7 матчей, 2 из которых сыграл на ноль, в остальных пропустил 11 мячей.

В «Зените» все устали друг от друга, а «Краснодар» — чемпион? ПЛН #58