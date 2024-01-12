Вратарь «Краснодара» Агкацев: яйца за 150 рублей? Это дорого

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мыслями о цене за десяток яиц отборной категории, который стоит около 140-150 рублей. По словам российского футболиста, это дорого.

«Яйца за 150 рублей? Это дорого. Народ у нас живет не так богато, чтобы покупать яйца за 150 рублей», – приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

Ранее рост цен на продукты раскритиковал защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой. Он заявил о том, что футболисты тоже ощущают рост цен. По словам Кругового, цены в России растут, а зарплаты – нет.

Напомним, 22-летний голкипер Станислав Агкацев является воспитанником «Краснодара». С января 2022 года российский вратарь закрепиться в первой команде южан. Его действующее соглашение с «быками» рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Агкацева в € 1 млн. В текущем сезоне Станислав принял участие в семи матчах «Краснодара». В двух из них вратарь сумел отыграть на ноль.