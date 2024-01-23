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Канчельскис: позвонили с ТВ: «Бузовой не будет — приходи». Сказал, что на «Дом-2» не пойду

Канчельскис: позвонили с ТВ: «Бузовой не будет — приходи». Сказал, что на «Дом-2» не пойду
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис объяснил, почему не ходит на ТВ.

«А зачем? Был один случай: пригласили в эфир на финал «МЮ» — «Вильярреал». Я сказал, что на «Дом-2» не хожу. У них же во время чемпионата Европы 2021 года Бузова что-то рассказывала. Короче, отказался.

Спустя время звонит другой человек. Они хорошие ребята, работники, я к ним нормально отношусь. Говорит: «Андрей, приходи, сегодня Бузовой не будет». Я посмеялся: «Не, спасибо, ребята. Пригласите лучше Бузову или Comedy club. Пускай они и вешают лапшу на уши всей футбольной России. Мне это неинтересно». Посмеялись и разбежались. У них и без меня есть контингент, который чётко и ясно всё расскажет», — рассказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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