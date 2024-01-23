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Кубок Азии, 23 января: расписание игрового дня

Кубок Азии, 23 января: расписание игрового дня
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Сегодня, 23 января, в 3-м туре группового этапа Кубка Азии состоится четыре матча. Предлагаем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

23 января, расписание игрового дня группового этапа.

Группа В:

  • 14:30 мск. Сирия — Индия;
  • 14:30 мск. Австралия — Узбекистан.

Группа С:

  • 18:00 мск. Гонконг — Палестина;
  • 18:00 мск. Иран — ОАЭ.

Вчера, 22 января, в Кубке Азии состоялось два матча. В матче группы А сборная Таджикистана обыграла Ливан со счётом 2:1. Также в матче группы А сборная Катара выиграла у Китая со счётом 1:0.

Напомним, данный турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.

Календарь Кубка Азии
Турнирная таблица Кубка Азии
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