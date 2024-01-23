Кубок Азии, 23 января: расписание игрового дня

Сегодня, 23 января, в 3-м туре группового этапа Кубка Азии состоится четыре матча. Предлагаем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

23 января, расписание игрового дня группового этапа.

Группа В:

14:30 мск. Сирия — Индия;

14:30 мск. Австралия — Узбекистан.

Группа С:

18:00 мск. Гонконг — Палестина;

18:00 мск. Иран — ОАЭ.

Вчера, 22 января, в Кубке Азии состоялось два матча. В матче группы А сборная Таджикистана обыграла Ливан со счётом 2:1. Также в матче группы А сборная Катара выиграла у Китая со счётом 1:0.

Напомним, данный турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.