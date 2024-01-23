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«Ливерпуль» объявил, что Мохамед Салах вернётся в расположение клуба

«Ливерпуль» объявил, что Мохамед Салах вернётся в расположение клуба
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«Ливерпуль» объявил, что нападающий Мохамед Салах вернётся в расположение клуба в среду, 24 января, и начнёт проходить реабилитацию после перенесённой травмы задней поверхности бедра.

«Мохамед Салах вернётся в «Ливерпуль» в среду и приступит к интенсивной программе реабилитации с медицинским отделом клуба. Травма, полученная нападающим в матче за сборную Египта, оказалась серьёзнее, чем предполагалось изначально. Футбольный клуб «Ливерпуль» достиг договорённости с Египетской футбольной ассоциацией о том, что Салах будет восстанавливаться в Англии. По возвращении в клуб Мохамед немедленно приступит к реабилитационной программе, чтобы как можно скорее вернуться в строй и выйти на поле в матчах за клуб и сборную», — сказано в заявлении «Ливерпуля», опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, Салах получил повреждение в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с Ганой (2:2).

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