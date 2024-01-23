Игрок «Зенита» Сергеев: на поле нужно быть наглым, а в жизни — спокойным и уравновешенным

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о своём воспитании. Он рассказал, какие черты вложили в него родители и какие советы давали ему в жизни. Также он признался, что считает свою скромность в жизни преимуществом. В то же время Сергеев подчеркнул, что на поле футболист должен быть наглым.

«Я всегда слушал родителей, меня приучали — это можно делать, это нельзя, во столько-то нужно быть дома. Могли поругать, но никогда не наказывали, проводили со мной очень много времени. Я смотрел на папу с мамой, брал пример, круг общения был правильный, так что воспитали они меня на все 10 баллов, за что очень им благодарен. Да и скромность украшает человека. Вот на поле, да, надо быть наглым, а в жизни — спокойным, уравновешенным, дисциплинированным.

Когда был уже в осознанном возрасте, мама говорила, надо оставаться человеком в любой ситуации, что бы ни произошло, и быть умнее. Совет от папы? Не знаю, наверное — «бей первым!» (улыбается) Шутка, конечно! Папа всегда говорил — будь мужиком, никогда никого не сдавай и не стучи. Вот это мне запомнилось», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».

Напомним, в «Зенит» Иван Сергеев перешёл из «Крыльев Советов». В сезоне-2023/2024 форвард провёл за сине-бело-голубых 23 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.