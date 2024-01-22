Иван Сергеев: верю, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки, но это будет очень тяжело

28-летний российский нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Иван Сергеев считает, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

«Верю, но это будет очень тяжело. У него много травм, сезон как-то не задался, но, думаю, «Вашингтон» сделает все для того, чтобы это произошло. И сам Гретцки в интервью говорил, что хотел бы, чтобы это сделал именно Овечкин», — приводит слова Сергеева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.

Напомним, отставание Овечкина от Уэйна Гретцки составляет 64 шайбы. В нынешнем сезоне Александр провёл 41 матч в составе «Вашингтона», в которых отметился восемью голами и 20 результативными передачами при показателе полезности «-11».