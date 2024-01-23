Вратарь «Барселоны» тер Штеген сообщил, когда вернётся на поле после травмы

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген ответил на вопрос, когда он сможет начать принимать участие в матчах каталонского клуба после того, как ему сделали операцию на пояснице.

«Чувствую себя хорошо. Возможно, что через две недели я буду готов», — приводит слова тер Штегена Sport.es.

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Напомним, немецкий вратарь был прооперирован в начале минувшего декабря и с тех пор проходит процесс реабилитации.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.