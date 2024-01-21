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Хави: не беспокоюсь из-за того, что у «Барселоны» много травм, это часть футбола

Хави: не беспокоюсь из-за того, что у «Барселоны» много травм, это часть футбола
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Главный тренер «Барселоны» Хави оценил влияние травм футболистов каталонского клуба на результаты команды.

«Травмы всегда мешают, но это не проблема. Я больше беспокоюсь о том, чтобы наша игра улучшилась. В свою очередь, травмы — это часть футбола. Они являются неотъемлемой частью соревновательного процесса», — приводит слова Хави AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, на текущий момент в стане сине-гранатовых семь травмированных футболистов: полузащитник Гави, вратарь Марк-Андре тер Штеген, вингер Рафинья, правый защитник Жоау Канселу, левый защитник Маркос Алонсо, а также центральные защитники Андреас Кристенсен и Иньиго Мартинес.

После 19 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 41 очко и занимает третье место.

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