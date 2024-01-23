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Канчельскис: я не переобуваюсь в воздухе, как некоторые. Правду надо говорить

Канчельскис: я не переобуваюсь в воздухе, как некоторые. Правду надо говорить
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Главный тренер киргизского клуба «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, всегда ли говорит публично то, что думает.

«А как вы хотите? У каждого есть своё мнение. Если я не прав, могу извиниться, это не зазорно. Где-то можно промолчать, а где-то вообще нельзя молчать. Правду надо говорить. Хотя бы пытаться. Я и пытаюсь. Кого и чего мне бояться? Я не буду рассказывать, что где-то был, хотя меня там не было. А то были случаи — тренер футболистов собрал, по ушам ездит молодым: «Я был в «Милане» у Капелло». Говорю: «Я тоже был в Милане, по магазинам ходил. Но когда я играл в «Фиорентине», я что-то тебя там не видел». Оказывается, он просто побывал на двух тренировках «Милана». Если я был в «Манчестер Юнайтед», то я играл там. То же самое — «Фиорентина» или «Глазго Рейнджерс». Быть — это одно, а играть — совсем другое. Правду говорить мало кто любит. Не могу сказать, что я какой-то правдолюб — я рассказываю только то, что видел или прошёл, испытал на собственном опыте. А они думают, что я выдумываю — про «МЮ» или ещё что-то. Мне какой смысл сочинять? Меня спросили — я ответил. А сказочников у нас много», — рассказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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