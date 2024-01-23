Лапорта пожаловался на «Реал» в Федерацию футбола Испании из-за его давления на судей

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта связался с исполняющим обязанности Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Педро Рочей для того, чтобы выразить недовольство поведением мадридского «Реала» в отношении судей. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Лапорта настаивал на том, что клубное телевидение мадридского клуба оказывает весомое давление на испанских арбитров посредством послематчевого анализа их действий.

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Кроме того, президент каталонского клуба обвинил судейский корпус в пассивности в отношении оказываемого на них давления со стороны «сливочных». Особенно сильно Лапорта акцентировал внимание на работе рефери в минувшем матче 21-го тура испанской Примеры «Реал» – «Альмерия» (3:2), в котором было принято несколько решений в пользу мадридского клуба.