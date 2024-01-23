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Лапорта пожаловался на «Реал» в Федерацию футбола Испании из-за его давления на судей

Лапорта пожаловался на «Реал» в Федерацию футбола Испании из-за его давления на судей
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта связался с исполняющим обязанности Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Педро Рочей для того, чтобы выразить недовольство поведением мадридского «Реала» в отношении судей. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Лапорта настаивал на том, что клубное телевидение мадридского клуба оказывает весомое давление на испанских арбитров посредством послематчевого анализа их действий.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Кроме того, президент каталонского клуба обвинил судейский корпус в пассивности в отношении оказываемого на них давления со стороны «сливочных». Особенно сильно Лапорта акцентировал внимание на работе рефери в минувшем матче 21-го тура испанской Примеры «Реал» – «Альмерия» (3:2), в котором было принято несколько решений в пользу мадридского клуба.

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