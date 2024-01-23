Экс-игрок «МЮ» и сборной России Канчельскис рассказал, как отметит 55-й день рождения

Российский тренер Андрей Канчельскис, ныне работающий в «Мурас Юнайтед», рассказал, как отпразднует свой день рождения. Сегодня, 23 января, прославленному футболисту исполнилось 55 лет.

«Мои дни рождения, с тех пор как начал заниматься футболом, всегда на сборах. Нормально, привык к этому. Сейчас опять на сборах — теперь в Бишкеке. Команда готовится к чемпионату, тренируется. Может быть, где-то вечером узким кругом посидим, да и всё. Никакой помпезности, гуляний — всё тихо-скромно. 24-го — снова на тренировку.

Обычное настроение, ничего особенного. Вроде ещё недавно было 20, а уже 55. Не хочется думать об этом. Никогда ничего себе не желал. Жизнь продолжается — и уже хорошо. Выполнения задач и здоровья — самое банальное и самое лучшее пожелание», — сказал Канчельскис в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.