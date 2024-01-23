Андрей Канчельскис: я уже дедушка, очень хочется внучку увидеть

Российский тренер Андрей Канчельскис рассказал о своих детях. Сейчас специалист работает в клубе «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.

«С сыном Андреем и дочерью Евой давно не виделся. В последний раз дочку видел, когда «Тобол» играл с «Дерек Сити» в Ирландии. Ева прилетала ко мне в Дублин. А у Андрея много забот, дочка родилась. Да, я уже дедушка (смеётся). Очень хочу внучку увидеть. Работа держит. Но как только окошко будет — обязательно полечу к ним», — сказал Канчельскис в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В клубе из Кыргызстана Канчельскис работает с декабря 2023 года. Согласно данным Transfermarkt, соглашение с российским специалистом рассчитано до конца календарного 2024 года.