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Канчельскис запретил футболистам «Мурас Юнайтед» пользоваться мобильными в столовой

Канчельскис запретил футболистам «Мурас Юнайтед» пользоваться мобильными в столовой
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Главный тренер клуба «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана Андрей Канчельскис признался, что игрокам команды запрещено пользоваться мобильными во время посещения столовой.

«Надо общаться, жить. Я и футболистам сейчас запрещаю на завтрак-обед-ужин с телефонами приходить. Всё для того, чтобы они общались вживую, а не ковырялись в гаджетах. Хотят там найти непонятно что. Пусть лучше играют в шашки, шахматы, карты, нарды!» — сказал Канчельскис в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Канчельскис, который сегодня, 23 января, празднует своё 55-летие, стал главным тренером «Мурас Юнайтед» в конце декабря 2023 года. С июля по ноябрь того же года Канчельскис работал генеральным директором клуба «Тобол» из Казахстана.

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