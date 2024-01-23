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Канчельскис рассказал об отношениях с бывшей женой после развода

Канчельскис рассказал об отношениях с бывшей женой после развода
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Российский тренер Андрей Канчельскис признался, что не поддерживает связь с бывшей женой Инной. Пара развелась в 2006 году после 16 лет брака. В 2011 году Инна вышла замуж за российского певца Стаса Михайлова.

«Помните, как у Булгакова в «Собачьем сердце»: «У вас не найдётся в доме свободной комнаты?» — «Нет, и не предвидится». Так и у меня с бывшей женой: никаких отношений», — сказал Канчельскис в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В браке у Андрея и Ирины появились сын Андрей (1993 г.р.) и дочь Ева (1999 г.р.). Ранее Канчельскис признался, что у Андрея родилась дочь, а сам он стал дедушкой.

Сейчас Канчельскис работает главным тренером в клубе «Мурас Юнайтед», выступающим в чемпионате Кыргызстана.

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