Экс-игрок «Арсенала» Мерсон: Жезус и Нкетиа не забьют столько, сколько забивает Салах

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон высказался о борьбе за чемпионский титул в этом сезоне, а также сравнил нападающих «канониров» Габриэла Жезуса и Эдди Нкетиа с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

«Думаю, «Арсенал» всё ещё борется за титул. На днях они добились отличного результата (обыграли «Кристал Пэлас» в матче 20-го тура АПЛ 5:0. — Прим. «Чемпионата»), так что в числе команд, ведущих борьбу за чемпионство, «Арсенал» точно есть. Но Жезус и Нкетиа не забьют столько голов, сколько забивает Салах, а он играет на правом фланге атаки. Для «Ливерпуля» это огромное преимущество, мерсисайдцы ещё долго будут участвовать в борьбе за титул, если продолжат играть так, как играли в последнее время», — приводит слова Мерсона издание Mirror.

После 21 тура английской Премьер-лиги турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль» (48 очков). «Арсенал» располагается на третьем месте, отставая от «красных» на пять очков.