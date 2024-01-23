Александр Зинченко: я с детства мечтал играть за «Арсенал»

Футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко признался, что с детства мечтал выступать за «канониров», а также ответил на вопрос, на какой позиции ему удобнее играть.

«Я подписал контракт и уважаю его. Я знал, куда иду, потому что с детства мечтал играть за этот клуб. Не имеет значения, где я окажусь, я всегда буду делать одно и то же. А именно помогать команде, насколько смогу, и на какую позицию тренер ни поставил бы меня, я сделаю всё возможное — даже будучи вратарём! Честно говоря, я чувствую себя комфортно как в центре поля, так и на фланге защиты. Я знаю свои слабые и сильные стороны», — приводит слова Зинченко издание The Athletic.

Александр Зинченко присоединился к «Арсеналу» в 2022 году, в нынешнем сезоне футболист провёл 19 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу.