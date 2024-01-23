Источник: Сперцян останется в «Краснодаре» до конца сезона, несмотря на интерес из Европы

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не уйдёт из российского клуба в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес из Европы, информирует журналист Грач Хачатрян в своих соцсетях.

Согласно сведениям источника, Сперцян впечатлил многие европейские команды из Италии, Нидерландов, Германии и Испании. Однако у игрока есть цель выиграть РПЛ с «Краснодаром», а только потом рассматривать вариант переезда в Европу.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что полузащитник сборной Армении и «Краснодара» Эдуард Сперцян находится в сфере интересов итальянского «Ювентуса».

Напомним, Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его действующее соглашение с клубом из Российской Премьер-Лиги рассчитано до июня 2026 года.