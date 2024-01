Ян Мёльбю: если Мбаппе окажется в «Ливерпуле», это изменит правила игры

Бывший футболист «Ливерпуля» Ян Мёльбю порассуждал о том, какое влияние на мировой футбол окажет переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мерсисайдский клуб.

«Я несколько скептично настроен на этот счёт. Да, у Килиана истекает контракт, но ему всё равно придётся платить большие деньги, и я не уверен, что «Ливерпуль» готов к этому. На примере Мохамеда Салаха мы видели, что мерсисайдцы могут взять паузу и подумать, прежде чем принять решение и дать игроку то, чего он заслуживает (новый контракт в июле 2022 года, благодаря которому Салах стал самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля». — Прим. «Чемпионата»). Я бы хотел увидеть Мбаппе в «Ливерпуле», это определённо изменило бы правила игры, но я не уверен, что это возможно», — приводит слова Мёльбю издание Four Four Two.

Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе определится со своим будущим клубом в марте 2024 года, то есть примерно через полтора месяца.