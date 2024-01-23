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Нужно ли Наиру Тикнизяну переходить в «Зенит»?

Нужно ли Наиру Тикнизяну переходить в «Зенит»?
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Накануне в СМИ появилась информация, что «Зенит» находится на продвинутой стадии переговоров с «Локомотивом» по трансферу 24-летнего защитника Наира Тикнизяна. Сумма сделки составит € 8 млн плюс бонусы. Сам Тикнизян может получать на новом месте около € 1,2 млн в год, что вдвое больше его нынешней зарплаты в «Локо».

В связи с высокой вероятностью данного перехода «Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением по поводу потенциального трансфера.

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Напомним, в текущем сезоне на счету левого защитника Тикнизяна 23 матча во всех турнирах в составе московского «Локомотива», восемь забитых голов и пять результативных передач. Помимо позиции на левом фланге обороны, в некоторых матчах главный тренер Михаил Галактионов переводил Наира выше на роли левого полузащитника и левого вингера.

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