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Экс-президент «Локомотива» Наумов: из «Зенита» Тикнизяну будет легче уйти в Европу

Экс-президент «Локомотива» Наумов: из «Зенита» Тикнизяну будет легче уйти в Европу
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новости о возможном переходе Наира Тикнизяна в «Зенит». По его словам, трансфер Тикнизяна в другой клуб был ожидаемым событием.

«Было ожидаемо, что Тикнизян куда-то уйдёт. Насколько я знаю, он грезит Европой, но вариант с «Зенитом» тоже хороший. Наир вырос как игрок. Из «Зенита» и в Европу будет легче уйти, и стать чемпионом России. Наверное, его желание оправдано, да и по финансам выиграет. Его понять можно, поступает он правильно.

Есть риск, что играть Наир не будет, но кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Будем надеяться, что он сильный и завоюет место в составе», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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