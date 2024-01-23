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«Севилья» сохраняет интерес к Азмуну, «Рома» не хочет отпускать игрока

«Севилья» сохраняет интерес к Азмуну, «Рома» не хочет отпускать игрока
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Испанская «Севилья» сохраняет интерес к нападающему «Байера» Сердару Азмуну, выступающему за итальянскую «Рому» на правах аренды. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Рома» не намерена досрочно прерывать аренду иранского футболиста, несмотря на интерес к Азмуну со стороны «Севильи». Отмечается, что новый главный тренер римлян Де Росси желает поработать бок о бок с Сердаром.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провёл 13 матчей за «Рому» в рамках чемпионата Италии и забил один гол. Действующее трудовое соглашение игрока с «Байером» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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