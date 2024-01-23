Булыкин: в «Локомотиве» уже знают, кем заменить Тикнизяна в случае его перехода в «Зенит»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил возможный трансфер Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Если Тикнизян перейдёт, то будет хорошо и клубу, и ему. Если нет, то ничего страшного. Я думаю, что он будет играть в основном составе. Всё будет зависеть только от него, его желания и самоотдачи. Потому что иногда футболисты подписывают хороший контракт на три года и забывают про футбол. Поэтому здесь самое главное, чтобы футболист хорошо относился к работе и был замотивирован на хорошую игру.

В «Локомотиве» уже знают, кем заменить Тикнизяна. В крайнем случае могут кого-то найти молодого или опытного. Всё будет зависеть от ситуации. Мы же не знаем, что там внутри [«Локомотива»]. Может, есть кто-то на примете, поэтому его могут легко продать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.