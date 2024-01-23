«Байер» пытается подписать Борху Иглесиаса

«Байер» в текущее зимнее трансферное окно намерен подписать 31-летнего нападающего «Бетиса» Борху Иглесиаса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, леверкузенцы хотят взять испанского форварда в аренду до конца нынешнего сезона с правом выкупа. «Бетис», в свою очередь, заинтересован исключительно в продаже игрока. Отмечается, что немецкий клуб рассматривает подобный трансфер в целях замены травмированному лидеру атак Виктору Бонифасе.

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Иглесиас выступает за «Бетис» с 2020 года. В текущем сезоне форвард провёл за бело-зелёных 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Ранее стало известно о намерении «Байера» перехватить у «Атлетико» форварда «Ювентуса» Мойзе Кина.