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«Ростов» во втором товарищеском матче на сборах уступил «Родине»

«Ростов» во втором товарищеском матче на сборах уступил «Родине»
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Сегодня, 23 января, в рамках товарищеского матча встречались «Ростов» и московская «Родина». Команды играли на стадионе в ОАЭ. Игра началась в 16:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу москвичей.

Уже на второй минуте нападающий московской команды Иван Тимошенко открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 68-й минуте защитника южан Евгений Чернов сделал счёт равным, однако в самом конце, на 88-й минуте игрок «Родины» Константин Шильцов принёс победу своей команде.

Для ростовчан эта игра стала второй на зимних сборах. Ранее команда Валерия Карпина обыграла самаркандское «Динамо» со счётом 4:1. При этом для «Родины», которая выступает в Мелбет Первой лиге этот матч стал первым на сборах.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
23 января 2024, вторник. 16:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
1 : 2
Родина
Москва, Россия
0:1 Тимошенко – 2'     1:1 Чернов – 68'     1:2 Шильцов – 88'    
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