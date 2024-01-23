«Ростов» во втором товарищеском матче на сборах уступил «Родине»

Сегодня, 23 января, в рамках товарищеского матча встречались «Ростов» и московская «Родина». Команды играли на стадионе в ОАЭ. Игра началась в 16:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу москвичей.

Уже на второй минуте нападающий московской команды Иван Тимошенко открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 68-й минуте защитника южан Евгений Чернов сделал счёт равным, однако в самом конце, на 88-й минуте игрок «Родины» Константин Шильцов принёс победу своей команде.

Для ростовчан эта игра стала второй на зимних сборах. Ранее команда Валерия Карпина обыграла самаркандское «Динамо» со счётом 4:1. При этом для «Родины», которая выступает в Мелбет Первой лиге этот матч стал первым на сборах.