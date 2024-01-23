Тренер «Барселоны» Хави рассказал о состоянии Канселу и Кристенсена

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал нынешнее состояние защитников команды Жоау Канселу и Андреаса Кристенсена. Напомним, португалец 5 января португалец получил растяжение внутренней боковой связки левого колена в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (2:1), а датчанин пропустил из-за матч 21-го тура с «Бетисом» (4:2).

«С ними всё в порядке, и наверняка у обоих будет много минут. Они чувствуют себя хорошо. Жоау сейчас почти не испытывает дискомфорта. У Андреаса был сильный дискомфорт в ахилле, но сейчас с ним всё в порядке», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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Канселу перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года на правах аренды. Соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 40 млн. В нынешнем сезоне португалец сыграл 22 матча, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

В нынешнем сезоне Кристенсен принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение защитника с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.