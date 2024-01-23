Гамбия — Камерун: Андре Онана остался в запасе

Сегодня, 23 января, состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Гамбии и Камеруна. Команды сыграют на стадионе «Стад де ла Пе» в городе Буаке, Кот-д'Ивуар. Стартовый свисток матча прозвучит в 20:00 мск. Матч в прямом эфире покажет Окко.

Стартовые составы команд:

Гамбия: Гайе, Гомес, Колли, Минте, Манне, Барроу, Соу, Саннех, Бобб, Менди, Джаллоу.

Камерун: Ондоа, Толо, Ву, Кастеллетто, Чато, Н'Куду, Ангисса, Йонгва, Нтчам, Магри, Экамби.

После двух сыгранных туров сборная Камеруна располагается на третьей строчке в группе С, имея одно очко в активе. Гамбия с нулём очков замыкает таблицу.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.