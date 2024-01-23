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«Славия» отказалась от игры со «Слованом» из-за сыгранного товарищеского матча с «Динамо»

«Славия» отказалась от игры со «Слованом» из-за сыгранного товарищеского матча с «Динамо»
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Чешская «Славия» отказалась от игры со словацким «Слованом» из-за проведённого товарищеского матча с «Динамо» (1:2).

«Клуб не планирует подготовительную встречу со «Слованом» из Братиславы», — сообщает пресс-служба «Славии».

При этом сообщается, что руководство чешской команды приняло такое решение, узнав, что «Слован» провёл товарищескую игру с московским «Динамо». Матч был запланирован на 4 февраля и должен был состояться в Праге.

Напомним, первый гол в матче забила команда из Братиславы. На четвёртой минуте отличился грузинский защитник Джаба Канкава. Российский клуб отыгрался на 20-й минуте благодаря голу издали мексиканского полузащитника Луиса Чавеса. Второй гол москвичей на свой счёт записал 19-летний Александр Чупаёв.

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