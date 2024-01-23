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Полузащитник «ПСЖ» отправится в аренду в «Брагу»

Полузащитник «ПСЖ» отправится в аренду в «Брагу»
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Полузащитник «ПСЖ» Шер Ндур остаток нынешнего сезона проведёт в «Браге». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, португальский клуб договорился с руководством парижан об аренде 19-летнего хавбека. Игрок пройдёт медицинское обследование в ближайшие дни. После этого о сделке будет объявлено официально.

Ндур перешёл в «ПСЖ» летом 2023 года из «Бенфики» на правах свободного агента. В текущем сезоне полузащитник провёл за парижан лишь четыре неполных матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе форварда «ПСЖ» Уго Экитике в «Айнтрахт».

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