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Экитике готов отказаться от € 4 млн ради перехода в «Айнтрахт»

Экитике готов отказаться от € 4 млн ради перехода в «Айнтрахт»
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Нападающий «ПСЖ» Уго Экитике близок к переходу в «Айнтрахт» на правах шестимесячной аренды. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, франкфуртский клуб достиг договорённости с молодым форвардом о личных условиях контракта. Экитике готов уменьшить свою зарплату на € 4 млн ради перехода в немецкую команду. Финальные переговоры между клубами начнутся в ближайшее время.

Отмечается, что в подписании 21-летнего футболиста очень заинтересован спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Крёше.

Экитике выступает за «ПСЖ» с 2022 года. В текущем сезоне нападающий провёл за парижан лишь девять минут в матче 1-го тура Лиги 1, в котором не отметился результативными действиями. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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