Мавритания — Алжир: мавританцы сенсационно вышли вперёд в конце первого тайма

В эти минуты на стадионе «Стад Де ла Паи» в Буаке (Кот-д'Ивуар) проходит заключительный матч группового раунда Кубка африканских наций, в котором сражаются сборные Мавритании и Алжира. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с сомалийцем Картаном Коштей. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Матч в прямом эфире показывает Okko.

На 37-й минуте мавританцы вышли вперёд благодаря голу защитника Яли Деллахи — 1:0.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в марте 2023 года в отборе на Кубок африканских наций. Тогда команды обменялись гостевыми победами со счётом 1:0.

Наивысшим достижением Алжира на Кубке Африки является чемпионство. «Лисам пустыни» удавалось выиграть первенство континента в 2019 году. Мавритания, в свою очередь, ни разу не выходила из группы.