Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мавритания — Алжир: мавританцы сенсационно вышли вперёд в конце первого тайма

Мавритания — Алжир: мавританцы сенсационно вышли вперёд в конце первого тайма
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Стад Де ла Паи» в Буаке (Кот-д'Ивуар) проходит заключительный матч группового раунда Кубка африканских наций, в котором сражаются сборные Мавритании и Алжира. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с сомалийцем Картаном Коштей. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Матч в прямом эфире показывает Okko.

Кубок африканских наций . Группа D. 3-й тур
23 января 2024, вторник. 23:00 МСК
Мавритания
2-й тайм
1 : 0
Алжир
1:0 Деллахи – 37'    

На 37-й минуте мавританцы вышли вперёд благодаря голу защитника Яли Деллахи — 1:0.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в марте 2023 года в отборе на Кубок африканских наций. Тогда команды обменялись гостевыми победами со счётом 1:0.

Наивысшим достижением Алжира на Кубке Африки является чемпионство. «Лисам пустыни» удавалось выиграть первенство континента в 2019 году. Мавритания, в свою очередь, ни разу не выходила из группы.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android