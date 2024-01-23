Стали известны подробности возможного перехода хавбека сборной Бельгии в «Атлетико»

«Атлетико» заплатит за переход полузащитника Антверпена и сборной Бельгии Артура Вермерена € 22 млн. Также сделка будет предусматривать бонусы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бельгийский клуб сможет рассчитывать и на процент от последующей продажи 19-летнего футболиста. Руководству «матрасников» осталось согласовать условия контракта с самим Вермереном. После этого игрок отправится в Мадрид для прохождения медицинского обследования.

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В нынешнем сезоне Вермерен провёл за «Антверпен» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.