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Алжир сенсационно проиграл Мавритании и вылетел из Кубка Африки

Алжир сенсационно проиграл Мавритании и вылетел из Кубка Африки
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Завершился заключительный матч группы D Кубка африканских наций, в котором сражались сборные Мавритании и Алжира. Команды играли на стадионе «Стад Де ла Паи» в Буаке (Кот-д'Ивуар). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с сомалийцем Картаном Коштей. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Матч в прямом эфире показывал Okko. Мавритания одержала сенсационную победу со счётом 1:0 и выбила Алжир из турнира.

Победу мавританцам принёс точный удар Яли Деллахи. Защитник отличился на 37-й минуте. Во втором тайме командам не удалось поразить ворота друг друга.

Наивысшим достижением Алжира на Кубке Африки является чемпионство. «Лисам пустыни» удавалось выиграть первенство континента в 2019 году. Мавритания, в свою очередь, ни разу не выходила из группы.

Кубок африканских наций . Группа D. 3-й тур
23 января 2024, вторник. 23:00 МСК
Мавритания
Окончен
1 : 0
Алжир
1:0 Деллахи – 37'    
Турнирная сетка Кубка Африки - 2024
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