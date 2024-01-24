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Палмер забил 11 голов за полсезона в «Челси»

Палмер забил 11 голов за полсезона в «Челси»
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер оформил дубль в ворота «Мидлсбро» в ответном полуфинальном матче Кубка английской Лиги. Таким образом, эти мячи стали для 21-летнего хавбека 10-м и 11-м в составе лондонской команды в нынешнем сезоне. На данный момент молодой игрок является лучшим бомбардиром «Челси» во всех турнирах.

Палмер является воспитанником «Манчестер Сити». Он перешёл в «Челси» в пocледний день летнего трансферного окна за € 47 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за лoндонцев 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Кoнтракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

Ранее об игре Палмера комплиментарно высказался главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

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