Тренер «Мидлсбро» Кэррик высказался о разгромном поражении от «Челси» в Кубке лиги

Главный тренер «Мидлсбро» Майкл Кэррик прокомментировал разгромное поражение от «Челси» в ответном полуфинале Кубка английской лиги (1:6).

«Мы очень разочарованы. Игра развернулась довольно быстро, в каком-то смысле её можно назвать жестокой. На самом деле для нас это была довольно безжалостная игра – игра с шестью ударами в створ там или около того и шестью пропущенными голами, это довольно жестоко.

Я очень сочувствую игрокам после их усилий и настроя в тот вечер. В конце концов нас наказали. Если ты совершаешь ошибки, то за это тебя довольно быстро наказывают.

Для наших парней это новый опыт, неизведанная территория, и поэтому многим ребятам будет лучше пройти через это с гордостью. Как только пыль осядет и разочарование пройдёт, этот опыт станет жизненно важным», – приводит слова Кэррика Metro.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа «Мидлсбро» занимает 11 строчку после 28 матчей. В активе команды Кэррика 40 очков. Клуб отстаёт от зоны плей-офф за выход в АПЛ на 3 балла.