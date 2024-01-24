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Тренер «Мидлсбро» Кэррик высказался о разгромном поражении от «Челси» в Кубке лиги

Тренер «Мидлсбро» Кэррик высказался о разгромном поражении от «Челси» в Кубке лиги
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Главный тренер «Мидлсбро» Майкл Кэррик прокомментировал разгромное поражение от «Челси» в ответном полуфинале Кубка английской лиги (1:6).

«Мы очень разочарованы. Игра развернулась довольно быстро, в каком-то смысле её можно назвать жестокой. На самом деле для нас это была довольно безжалостная игра – игра с шестью ударами в створ там или около того и шестью пропущенными голами, это довольно жестоко.

Я очень сочувствую игрокам после их усилий и настроя в тот вечер. В конце концов нас наказали. Если ты совершаешь ошибки, то за это тебя довольно быстро наказывают.

Для наших парней это новый опыт, неизведанная территория, и поэтому многим ребятам будет лучше пройти через это с гордостью. Как только пыль осядет и разочарование пройдёт, этот опыт станет жизненно важным», – приводит слова Кэррика Metro.

Англия - Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
23 января 2024, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
6 : 1
Мидлсбро
Мидлсбро
1:0 Хаусон – 15'     2:0 Фернандес – 29'     3:0 Дисаси – 36'     4:0 Палмер – 42'     5:0 Палмер – 77'     6:0 Мадуэке – 81'     6:1 Роджерс – 88'    

В нынешнем сезоне Чемпионшипа «Мидлсбро» занимает 11 строчку после 28 матчей. В активе команды Кэррика 40 очков. Клуб отстаёт от зоны плей-офф за выход в АПЛ на 3 балла.

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