Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Замбия — Марокко. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Факела» Магаль: в Италии играют в 39 лет, а мне постоянно смотрят в паспорт

Игрок «Факела» Магаль: в Италии играют в 39 лет, а мне постоянно смотрят в паспорт
Аудио-версия:
Комментарии

Игрок «Факела» Руслан Магаль высказался о возрасте футболистов. Он привёл в пример чемпионат Италии, где даже в 39 лет игроки конкурентоспособны.

«Я за то, чтобы молодые футболисты сами доказывали в конкурентной среде. Посмотрите, в Италии играют в 39 лет, и они конкурентоспособны. Там никому не заглядывают в паспорт, а я с этим сталкивался всегда. В свои 32 года я могу с любым конкурировать во всех отношениях. При переходах из клуба в клуб смотрят в паспорт, но это стереотип и не более. Я могу доказать обратное: когда в «Торпедо» играл вместе с Игорем Лебеденко, ему было уже 37 лет, и он никому не проигрывал конкуренцию, а где-то и фору давал. С одной стороны, не очень хорошо, что человек в таком возрасте может выглядеть лучше многих, но с другой — есть на кого равняться. Молодёжи нужно стремиться к таким игрокам, как Игорь», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Удивительная история защитника «Факела». Стал открытием РПЛ только в 30+ лет
Эксклюзив
Удивительная история защитника «Факела». Стал открытием РПЛ только в 30+ лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android