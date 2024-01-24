Игрок «Факела» Магаль: в Италии играют в 39 лет, а мне постоянно смотрят в паспорт

Игрок «Факела» Руслан Магаль высказался о возрасте футболистов. Он привёл в пример чемпионат Италии, где даже в 39 лет игроки конкурентоспособны.

«Я за то, чтобы молодые футболисты сами доказывали в конкурентной среде. Посмотрите, в Италии играют в 39 лет, и они конкурентоспособны. Там никому не заглядывают в паспорт, а я с этим сталкивался всегда. В свои 32 года я могу с любым конкурировать во всех отношениях. При переходах из клуба в клуб смотрят в паспорт, но это стереотип и не более. Я могу доказать обратное: когда в «Торпедо» играл вместе с Игорем Лебеденко, ему было уже 37 лет, и он никому не проигрывал конкуренцию, а где-то и фору давал. С одной стороны, не очень хорошо, что человек в таком возрасте может выглядеть лучше многих, но с другой — есть на кого равняться. Молодёжи нужно стремиться к таким игрокам, как Игорь», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.