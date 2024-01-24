«Все решения в пользу «Реала». Президент «Барселоны» обвинил VAR в предвзятости

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обвинил VAR в предвзятости. По его мнению, корпус видеоассистентов арбитра находится под давлением «Реала», поэтому всегда принимает решения в пользу мадридского клуба.

«Мы обеспокоены. „Барселона“ восстановилась после травм игроков и хочет остаться в чемпионской гонке. Мы также надеемся, что наши соперники будут оступаться, и тогда мы сможем сократить разрыв. В воскресенье это могло случиться, но в том матче на „Бернабеу“ была непонятная ситуация VAR — все решения VAR противоречили решениям арбитра.

Я считаю, что VAR, которая является инструментом помощи судьям, становится проблемой из-за злоупотребления его использования. Не люблю изображать из себя жертву, но мы обязаны соблюдать справедливость и честную игру.

Мы видим, что инструмент, который должен был помочь судьям, не помогает им, а ухудшает их работу. Как будто с ним неумело обращаются из-за давления, которое наши соперники [«Реал»] оказывают. И это давление приносит свои плоды. Потому что все решения идут в пользу «Реала», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.