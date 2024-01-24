Руслан Магаль: не понимаю, почему в Сочи интерес к футболу не может быть как в Барселоне

Защитник «Факела» Руслан Магаль высказался об уровне популярности футбола в городе Сочи.

«Не понимаю, почему сейчас так мало болельщиков ходит на матчи нового «Сочи». В город приезжают туристы, они могли бы заполнять арену. Я вот болею за «Барселону» и поехал на их матч, который был прощальным для Иньесты. На стадионе в большинстве своём были туристы, и арена забилась на 95%! Почему в Сочи не может быть так же? Возможно, это связано с тем, что стадион находится в Адлере, а культура боления — в Сочи. Тогда бы местные ходили больше. В городе есть всё: и футбол, и хоккей, тепло. Не понимаю туристов. Даже жалко, что в Воронеже нет такого стадиона, которые строили к чемпионату мира. В Саранске есть, но он простаивает, а у нас он бы заполнялся. Воронеж всегда был футбольным городом», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.