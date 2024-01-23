«Шинник» арендовал футболиста академии «Зенита»

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Ярославский «Шинник» арендовал полузащитника «Зенита-2» Владислава Сауся до конца сезона.

«Владислав Саусь продолжит сезон в «Шиннике». Футбольные клубы «Зенит» и «Шинник» из Ярославля достигли договорённости о переходе на правах аренды полузащитника «Зенита»-2 до окончания текущего игрового сезона Первой лиги.

Футбольный клуб «Зенит» желает Владиславу Саусю удачи и дальнейшего развития!», — сообщает пресс-служба клуба.

Саусь является воспитанником «Мастер-Сатурн», откуда зимой 2021 года перебрался в молодёжку «Зенита», а потом и во вторую команду сине-бело-голубых.

В общей сложности 20-летний игрок принял участие в 46 матчах за «Зенит-2», где отметился шестью забитыми мячами и 12 голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 225 тыс.