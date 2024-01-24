Игрок «Факела» Магаль: многие думают, что Евсеев — противный дядька, но это не так

Защитник «Факела» Руслан Магаль высказался о тренере Вадиме Евсееве, который ранее возглавлял воронежский клуб. По словам футболиста, Евсеев — добрый человек, который со всеми общается по-свойски.

«Почти сразу успели понять требования Евсеева, когда он пришёл в «Факел». Экранный образ и то, какой он в раздевалке — разные вещи. На самом деле он добрый. На экране Евсеев выглядит грозным дядькой, а в раздевалке по-свойски со всеми общается. На всяких пресс-конференциях думают, что он противный, но это абсолютно не так», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Евсеев был уволен из «Факела», после чего команду возглавил Сергей Ташуев, который работает до сих пор. Сам Вадим Евсеев сейчас возглавляет «Кубань».