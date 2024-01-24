Иржи Ярошик объяснил, почему был согласен работать в России

Бывший футболист ЦСКА и экс-тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал, почему был согласен работать в России. По словам специалиста, ему был необходим опыт, который можно было получить в РПЛ. Кроме того, Ярошик отметил, что у него русская жена.

«У меня русская жена, к тому же я играл там четыре года. Я хотел тренировать. Я молодой специалист, мне нужно тренировать, набираться опыта. Вот я и поехал туда», — приводит слова Иржи Ярошика Ustecky Denik.

Ярошик возглавлял «Оренбург» с 22 июня по 22 августа 2023 года, но был вынужден покинуть клуб. Его место занял помощник специалиста, испанский тренер Давид Деограсия. При Ярошике оренбуржцы сыграли семь матчей, одержали победу, один раз сыграли вничью и проиграли пять матчей.