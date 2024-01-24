Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Факела» Магаль: в UFC бросил бы вызов Махачеву, но он бы меня уничтожил

Защитник «Факела» Магаль: в UFC бросил бы вызов Махачеву, но он бы меня уничтожил
Комментарии

Защитник «Факела» Руслан Магаль рассказал, кому бросил бы вызов в бойцовском промоушене UFC. Он выбрал российского бойца Ислама Махачева, так как больше всех поддерживает именно его.

«Если говорить о том, кому бы бросил вызов в UFC, то Махачев бы меня уничтожил, как и каждый оттуда, ха-ха. Но выбрал бы Ислама, потому что сейчас я больше за него переживаю и хочу, чтобы он сохранил титул как можно дольше», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Магаль перешёл в «Факел» из «Торпедо» в июле 2021 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Магаль сыграл два матча, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Материалы по теме
Удивительная история защитника «Факела». Стал открытием РПЛ только в 30+ лет
Эксклюзив
Удивительная история защитника «Факела». Стал открытием РПЛ только в 30+ лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android