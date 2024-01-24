Защитник «Факела» Магаль: в UFC бросил бы вызов Махачеву, но он бы меня уничтожил

Защитник «Факела» Руслан Магаль рассказал, кому бросил бы вызов в бойцовском промоушене UFC. Он выбрал российского бойца Ислама Махачева, так как больше всех поддерживает именно его.

«Если говорить о том, кому бы бросил вызов в UFC, то Махачев бы меня уничтожил, как и каждый оттуда, ха-ха. Но выбрал бы Ислама, потому что сейчас я больше за него переживаю и хочу, чтобы он сохранил титул как можно дольше», — сказал Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Магаль перешёл в «Факел» из «Торпедо» в июле 2021 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Магаль сыграл два матча, забил один гол и отдал две голевые передачи.