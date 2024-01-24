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Руслан Магаль: «Факел» для Воронежа — как «Зенит» для Санкт-Петербурга

Руслан Магаль: «Факел» для Воронежа — как «Зенит» для Санкт-Петербурга
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Защитник «Факела» Руслан Магаль высказался о значимости клуба для города Воронежа. Футболист сравнил «Факел» с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

«Наверное, не было варианта болеть за другую команду. В то время «Факел» был единственной командой, которую поддерживали все. Я с самого детства с родителями ходил болеть за клуб. Кстати, стадион был тот же, что и сейчас, только тогда на некоторых местах за воротами вместо кресел были лавки. «Факел» в Воронеже — такая же история, как и «Зенит» в Санкт-Петербурге», — сказал Руслан Магаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после 18 туров «Факел» занимает 11-е место в РПЛ с 21 очком. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

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