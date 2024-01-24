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Новичок «Факела» Сенхаджи высказался о победном голе в матче со сборной Кореи U23

Новичок «Факела» Сенхаджи высказался о победном голе в матче со сборной Кореи U23
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Защитник воронежского «Факела» Райан Сенхаджи прокомментировал победу в контрольном матче со сборной Кореи U23 (2:1). Футболист отметился победным голом.

«Рад, что смог забить этот гол. И вдвойне рад, что он оказался победным для нашей команды. Это самое важное.

По поводу моей замены не стоит беспокоиться. Чувствую себя хорошо. Ещё раз скажу, что рад этой
победе. Также хочу поблагодарить болельщиков, которые смотрели трансляцию и переживали за нас. С нетерпением жду нашей встречи с ними в Воронеже!» — приводит слова Сенхаджи пресс-служба «Факела».

Первый мяч в матче забил полузащитник «Факела» Абдула Багамаев.

Позднее сегодня «Факел» проведёт второй контрольный матч. Соперником выступит словенский «Копер». Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

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