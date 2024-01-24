«Локомотив» — «Акрон»: стартовые составы команд на контрольный матч

В контрольном матче встретятся московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Команды будут играть на стадионе «Шейх Зайед Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Митай, Кузьмичёв, Морозов, Самошников, Карпукас, Баринов, Глушенков, Миранчук, Пиняев, Дзюба.

«Акрон»: Волков, Анджелкович, Ходжаниязов, Димоски, Килин, Чудин, Галоян, Погосов, Глушков, Галкин, Эльдарушев.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Акрон» находится на третьей строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024, заработав 35 очков после 20 игр.